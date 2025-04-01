Zum Inhalt springenBarrierefrei
Joyn PartnersStaffel 1Folge 22vom 01.04.2025
47 Min.Folge vom 01.04.2025

Die Weltwirtschaft steht vor tiefgreifenden Umbrüchen: Geopolitikexperte Christian Kesberg analysiert bei LOOKAUT die Folgen von Instabilität, Protektionismus und globalen Risiken. Im Gespräch mit Eva Weissenberger zeigt er, welche Strategien Unternehmen jetzt brauchen, um sich in einer zunehmend fragmentierten Welt zu behaupten.

