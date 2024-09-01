Zum Inhalt springenBarrierefrei
Afrika: Ein Kontinent im Umbruch

Staffel 1Folge 5vom 01.09.2024
Afrika: Ein Kontinent im Umbruch

Folge 5: Afrika: Ein Kontinent im Umbruch

27 Min.Folge vom 01.09.2024

Afrika wird 2024 die zweitschnellst wachsende Wirtschaftsregion, doch nur zwei Prozent der weltweiten Investitionen in erneuerbare Energien fließen dorthin. In der fünften Folge des Podcasts LOOKAUT AUSSENWIRTSCHAFT blicken Eva Weissenberger und Geopolitik-Experte Christian Kesberg auf die Afrika-Staffel zurück. Themen wie Rohstoffe, Industrialisierung, Bildung und Startup-Hotspots stehen im Mittelpunkt, ebenso wie Afrikas Rolle in der globalen Wirtschaft. Das Fazit: Trotz Herausforderungen bietet der Kontinent immense Chancen, vor allem dank seiner Rohstoffe und der jungen Bevölkerung.

