Afrika wird 2024 die zweitschnellst wachsende Wirtschaftsregion, doch nur zwei Prozent der weltweiten Investitionen in erneuerbare Energien fließen dorthin. In der fünften Folge des Podcasts LOOKAUT AUSSENWIRTSCHAFT blicken Eva Weissenberger und Geopolitik-Experte Christian Kesberg auf die Afrika-Staffel zurück. Themen wie Rohstoffe, Industrialisierung, Bildung und Startup-Hotspots stehen im Mittelpunkt, ebenso wie Afrikas Rolle in der globalen Wirtschaft. Das Fazit: Trotz Herausforderungen bietet der Kontinent immense Chancen, vor allem dank seiner Rohstoffe und der jungen Bevölkerung.
