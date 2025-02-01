Fußball-WM 2030: Marokko investiert in Mega-ProjekteJetzt kostenlos streamen
Folge 36: Fußball-WM 2030: Marokko investiert in Mega-Projekte
3 Min.Folge vom 01.02.2025
Marokko rüstet sich für die FIFA-WM 2030 – mit Milliardeninvestitionen in Stadien, Infrastruktur und Tourismus. Das Land will nicht nur ein Fußballfest ausrichten, sondern sich als globaler Hotspot für Fans und Unternehmen positionieren. Wird die WM das Wirtschaftswachstum Marokkos ankurbeln?
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© LOOKAUT