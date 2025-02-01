Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fußball-WM 2030: Marokko investiert in Mega-Projekte

Joyn PartnersStaffel 1Folge 36vom 01.02.2025
Folge 36: Fußball-WM 2030: Marokko investiert in Mega-Projekte

3 Min.Folge vom 01.02.2025

Marokko rüstet sich für die FIFA-WM 2030 – mit Milliardeninvestitionen in Stadien, Infrastruktur und Tourismus. Das Land will nicht nur ein Fußballfest ausrichten, sondern sich als globaler Hotspot für Fans und Unternehmen positionieren. Wird die WM das Wirtschaftswachstum Marokkos ankurbeln?

