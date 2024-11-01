Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
LOOKAUT

Ist Deutschland noch zu retten?

Joyn PartnersStaffel 1Folge 14vom 01.11.2024
Ist Deutschland noch zu retten?

Ist Deutschland noch zu retten?Jetzt kostenlos streamen

LOOKAUT

Folge 14: Ist Deutschland noch zu retten?

40 Min.Folge vom 01.11.2024

Ist Deutschland noch zu retten? Moderatorin Eva Weissenberger diskutiert mit Ulf Poschardt (WeltN24) und Michael Scherz (WKÖ) über die stagnierende deutsche Wirtschaft, die 2024 nur ein Wachstum von 0,1 % erwartet. Sie beleuchten die Ursachen der Krise, Deutschlands Rolle in der EU und den Einfluss von Religion auf die Wirtschaft, während sie die Frage aufwerfen, ob ein tieferer Einbruch nötig ist, um einen Wandel herbeizuführen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

LOOKAUT
Joyn Partners
LOOKAUT

LOOKAUT

Alle 1 Staffeln und Folgen