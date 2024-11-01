Zum Inhalt springenBarrierefrei
Westbalkan: Wie realistisch ist der EU-Beitritt?

Joyn PartnersStaffel 1Folge 15vom 01.11.2024
36 Min.Folge vom 01.11.2024

Wird der Westbalkan Teil der EU, und warum ziehen so viele junge Menschen weg? Martha Suda (WKÖ) und Vedran Džihić (Politikwissenschaftler) sprechen über die wirtschaftliche Bedeutung des Westbalkans für Europa und Länder wie Österreich sowie über die kulturellen und gesellschaftlichen Herausforderungen, die die Region prägen.

