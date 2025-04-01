Kaffeepreise auf Rekordhoch: Warum dein Cappuccino bald zum Luxus wirdJetzt kostenlos streamen
Folge 23: Kaffeepreise auf Rekordhoch: Warum dein Cappuccino bald zum Luxus wird
Folge vom 01.04.2025
Kaffeeliebhaber müssen sich warm anziehen: Die Preise für Rohkaffee sind stark gestiegen – und ein Ende ist nicht in Sicht. Gründe dafür sind Wetterextreme in Anbauländern wie Brasilien und Vietnam, steigende Produktions- und Transportkosten sowie eine wachsende Nachfrage aus Asien. Trotz neuer Anbaumethoden dürften die Preise weiter klettern – Kaffee wird zum Luxusgut.
