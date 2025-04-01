Geopolitisches Chaos – Was Firmen tun müssenJetzt kostenlos streamen
Folge 22: Geopolitisches Chaos – Was Firmen tun müssen
47 Min.Folge vom 01.04.2025
Die Weltwirtschaft steht vor tiefgreifenden Umbrüchen: Geopolitikexperte Christian Kesberg analysiert bei LOOKAUT die Folgen von Instabilität, Protektionismus und globalen Risiken. Im Gespräch mit Eva Weissenberger zeigt er, welche Strategien Unternehmen jetzt brauchen, um sich in einer zunehmend fragmentierten Welt zu behaupten.
