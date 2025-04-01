Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
LOOKAUT

Kaffeepreise auf Rekordhoch: Warum dein Cappuccino bald zum Luxus wird

Joyn PartnersStaffel 1Folge 23vom 01.04.2025
Kaffeepreise auf Rekordhoch: Warum dein Cappuccino bald zum Luxus wird

Kaffeepreise auf Rekordhoch: Warum dein Cappuccino bald zum Luxus wirdJetzt kostenlos streamen

LOOKAUT

Folge 23: Kaffeepreise auf Rekordhoch: Warum dein Cappuccino bald zum Luxus wird

5 Min.Folge vom 01.04.2025

Kaffeeliebhaber müssen sich warm anziehen: Die Preise für Rohkaffee sind stark gestiegen – und ein Ende ist nicht in Sicht. Gründe dafür sind Wetterextreme in Anbauländern wie Brasilien und Vietnam, steigende Produktions- und Transportkosten sowie eine wachsende Nachfrage aus Asien. Trotz neuer Anbaumethoden dürften die Preise weiter klettern – Kaffee wird zum Luxusgut.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

LOOKAUT
Joyn Partners
LOOKAUT

LOOKAUT

Alle 1 Staffeln und Folgen