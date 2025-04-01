Marokko: Was die Wirtschaft hier so richtig boomen lässtJetzt kostenlos streamen
Folge 25: Marokko: Was die Wirtschaft hier so richtig boomen lässt
8 Min.Folge vom 01.04.2025
Marokko entwickelt sich mit fast 4 % Wachstum 2025 zum Hotspot für europäische Unternehmen – vor allem in der Auto-, Luftfahrt- und Energiewirtschaft. Geografische Nähe, politische Stabilität und gezielte Investitionen machen das Land attraktiv, doch Herausforderungen wie Wasserknappheit erfordern nachhaltige Lösungen. Mit Großprojekten und grüner Energie will Marokko seine Rolle als Zukunftsstandort weiter ausbauen.
