Staffel 1Folge 3vom 01.09.2024
Folge 3: Wie reich ist Afrika?

39 Min.Folge vom 01.09.2024

Wird Afrika bald eine zentrale Energiequelle für Europa? Und wie beeinflusst China den afrikanischen Rohstoffmarkt? In der dritten Folge der zweiten Staffel des Podcasts LOOKAUT AUSSENWIRTSCHAFT diskutiert Eva Weissenberger mit Experten über die Potenziale Afrikas im Bereich Energie und Ressourcen, einschließlich der Bedeutung von grünem Wasserstoff und der Bodenschätze des Kontinents. Außerdem beleuchten sie die Herausforderungen der Infrastrukturentwicklung und die Chancen für internationale Unternehmen in den Bereichen grüne Technologien und Rohstoffhandel.

