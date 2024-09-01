Wie innovativ ist Afrika?Jetzt kostenlos streamen
LOOKAUT
Folge 4: Wie innovativ ist Afrika?
47 Min.Folge vom 01.09.2024
Kann Kenias Silicon Savannah das Silicon Valley herausfordern? Welche Sektoren treiben das Wachstum der afrikanischen Startup- und Technologiewelt voran? In der vierten Folge der zweiten Staffel des Podcasts LOOKAUT AUSSENWIRTSCHAFT diskutiert Eva Weissenberger mit Experten über die dynamische Entwicklung der afrikanischen Tech-Szene und die Chancen, die sich für internationale Investoren bieten. Im Bonustrack teilt Akuma Saningong seine Erfahrungen, wie europäische Unternehmen erfolgreich in Afrika investieren können – basierend auf wirtschaftlicher Zusammenarbeit statt Entwicklungshilfe.
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Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: LOOKAUT