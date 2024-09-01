Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
LOOKAUT

Wie mächtig ist BRICS?

Joyn PartnersStaffel 1Folge 6vom 01.09.2024
Wie mächtig ist BRICS?

Wie mächtig ist BRICS?Jetzt kostenlos streamen

LOOKAUT

Folge 6: Wie mächtig ist BRICS?

71 Min.Folge vom 01.09.2024

In dieser Podcastfolge taucht Eva Weissenberger gemeinsam mit der Sinologin Susanne Weigelin-Schwiedrzik tief in die geopolitische Bedeutung der BRICS-Staaten ein. Dabei wird Chinas wachsende Rolle in der Allianz und dessen Einfluss auf die globale Machtbalance beleuchtet. Außerdem wird diskutiert, wie Europa als Vermittler in internationalen Konflikten, wie etwa im Taiwan-Konflikt, agieren könnte.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

LOOKAUT
Joyn Partners
LOOKAUT

LOOKAUT

Alle 1 Staffeln und Folgen