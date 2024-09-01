LOOKAUT
Folge 6: Wie mächtig ist BRICS?
71 Min.Folge vom 01.09.2024
In dieser Podcastfolge taucht Eva Weissenberger gemeinsam mit der Sinologin Susanne Weigelin-Schwiedrzik tief in die geopolitische Bedeutung der BRICS-Staaten ein. Dabei wird Chinas wachsende Rolle in der Allianz und dessen Einfluss auf die globale Machtbalance beleuchtet. Außerdem wird diskutiert, wie Europa als Vermittler in internationalen Konflikten, wie etwa im Taiwan-Konflikt, agieren könnte.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2024
Copyrights:© LOOKAUT