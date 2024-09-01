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Asien: die neue Weltmacht?

Joyn PartnersStaffel 1Folge 7vom 01.09.2024
Asien: die neue Weltmacht?

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Folge 7: Asien: die neue Weltmacht?

28 Min.Folge vom 01.09.2024

In dieser Folge diskutieren Eva Weissenberger, Kommunikationschefin der WKÖ, und Christian Kesberg, Geopolitik-Experte, die geopolitische Lage in Asien – mit Schwerpunkten auf Machtverhältnisse, Demografie, Energie und Technologie. Sie beleuchten Chinas Aufstieg zur Weltmacht, das wirtschaftliche Potenzial Indiens und die Rolle Europas in der Region und zeigen dabei auch wirtschaftliche Chancen für Österreich auf.

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