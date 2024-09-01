Asien: die neue Weltmacht?Jetzt kostenlos streamen
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Folge 7: Asien: die neue Weltmacht?
28 Min.Folge vom 01.09.2024
In dieser Folge diskutieren Eva Weissenberger, Kommunikationschefin der WKÖ, und Christian Kesberg, Geopolitik-Experte, die geopolitische Lage in Asien – mit Schwerpunkten auf Machtverhältnisse, Demografie, Energie und Technologie. Sie beleuchten Chinas Aufstieg zur Weltmacht, das wirtschaftliche Potenzial Indiens und die Rolle Europas in der Region und zeigen dabei auch wirtschaftliche Chancen für Österreich auf.
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Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: LOOKAUT