China: Bedrohung oder Chance?
Folge 8: China: Bedrohung oder Chance?
49 Min.Folge vom 01.09.2024
Eva Weissenberger spricht mit Experten über die Herausforderungen und Ambitionen der chinesischen Wirtschaft sowie deren globale Auswirkungen: Mit Michael Berger und Michael Zinkanell werden Chinas Immobilienkrise, die Energiewende und geopolitische Spannungen, etwa mit Taiwan und den USA, beleuchtet. Der Podcast bietet tiefgehende Einblicke in Chinas aktuelle Entwicklungen und Chancen für österreichische Unternehmen und richtet sich an Interessierte der globalen Wirtschaft und Geopolitik.
