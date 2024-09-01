Indien: Neuer Gigant in Asien?Jetzt kostenlos streamen
Folge 9: Indien: Neuer Gigant in Asien?
37 Min.Folge vom 01.09.2024
Indiens wirtschaftlicher Aufstieg, seine geopolitischen Ambitionen und technologischen Fortschritte stehen im Mittelpunkt dieser Folge von LOOKAUT AUSSENWIRTSCHAFT. Moderatorin Eva Weissenberger spricht mit Unternehmer Suraj Nathwani und WKÖ-Wirtschaftsdelegiertem Hans-Jörg Hörtnagl über die Chancen und Herausforderungen Indiens. Der Podcast bietet tiefe Einblicke in Indiens wachsende Bedeutung für die globale Wirtschaft und Geopolitik.
