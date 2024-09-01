Zum Inhalt springenBarrierefrei
Indien: Neuer Gigant in Asien?

Joyn PartnersStaffel 1Folge 9vom 01.09.2024
Folge 9: Indien: Neuer Gigant in Asien?

37 Min.Folge vom 01.09.2024

Indiens wirtschaftlicher Aufstieg, seine geopolitischen Ambitionen und technologischen Fortschritte stehen im Mittelpunkt dieser Folge von LOOKAUT AUSSENWIRTSCHAFT. Moderatorin Eva Weissenberger spricht mit Unternehmer Suraj Nathwani und WKÖ-Wirtschaftsdelegiertem Hans-Jörg Hörtnagl über die Chancen und Herausforderungen Indiens. Der Podcast bietet tiefe Einblicke in Indiens wachsende Bedeutung für die globale Wirtschaft und Geopolitik.

