Was zum Teufel ist Omnibus? So will die EU Bürokratie endlich abbauen
Marie
Folge 18: Was zum Teufel ist Omnibus? So will die EU Bürokratie endlich abbauen
9 Min.Folge vom 12.12.2025
Ein „Omnibus“ in der EU ist ein Gesetzgebungspaket, das mehrere Anpassungen auf einmal bündelt, um Verfahren zu vereinfachen und Unternehmen zu entlasten. Mit diesen Paketen sollen Berichtspflichten reduziert, Regeln klarer formuliert und Fristen praxisnäher gestaltet werden – besonders zum Vorteil von KMU. Der dazugehörige „Stop-the-Clock“-Ansatz verschafft Firmen zusätzliche Zeit für die Umsetzung und stärkt so ihre Wettbewerbsfähigkeit.
