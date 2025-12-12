Zum Inhalt springenBarrierefrei
Was zum Teufel ist Omnibus? So will die EU Bürokratie endlich abbauen

Staffel 1Folge 18vom 12.12.2025
Folge 18: Was zum Teufel ist Omnibus? So will die EU Bürokratie endlich abbauen

9 Min.Folge vom 12.12.2025

Ein „Omnibus“ in der EU ist ein Gesetzgebungspaket, das mehrere Anpassungen auf einmal bündelt, um Verfahren zu vereinfachen und Unternehmen zu entlasten. Mit diesen Paketen sollen Berichtspflichten reduziert, Regeln klarer formuliert und Fristen praxisnäher gestaltet werden – besonders zum Vorteil von KMU. Der dazugehörige „Stop-the-Clock“-Ansatz verschafft Firmen zusätzliche Zeit für die Umsetzung und stärkt so ihre Wettbewerbsfähigkeit.

Marie
