Starker Euro – starke Wirtschaft? Warum eine starke Währung nicht nur Vorteile bringtJetzt kostenlos streamen
Marie
Folge 17: Starker Euro – starke Wirtschaft? Warum eine starke Währung nicht nur Vorteile bringt
10 Min.Folge vom 12.12.2025
Ein starker Euro bringt zwar günstige Importe, setzt aber exportorientierte Branchen wie Maschinenbau, Fahrzeugbau oder Chemie unter Wettbewerbsdruck, weil österreichische Produkte im Ausland teurer werden. Unternehmen müssen daher breiter aufgestellt sein, Innovation stärken und Risiken absichern – unterstützt durch verlässliche Rahmenbedingungen und gezielte Reformen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Marie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© LOOKAUT