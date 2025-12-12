Zum Inhalt springenBarrierefrei
Marie

Starker Euro – starke Wirtschaft? Warum eine starke Währung nicht nur Vorteile bringt

Staffel 1Folge 17vom 12.12.2025
Starker Euro – starke Wirtschaft? Warum eine starke Währung nicht nur Vorteile bringt

Starker Euro – starke Wirtschaft? Warum eine starke Währung nicht nur Vorteile bringtJetzt kostenlos streamen

Marie

Folge 17: Starker Euro – starke Wirtschaft? Warum eine starke Währung nicht nur Vorteile bringt

10 Min.Folge vom 12.12.2025

Ein starker Euro bringt zwar günstige Importe, setzt aber exportorientierte Branchen wie Maschinenbau, Fahrzeugbau oder Chemie unter Wettbewerbsdruck, weil österreichische Produkte im Ausland teurer werden. Unternehmen müssen daher breiter aufgestellt sein, Innovation stärken und Risiken absichern – unterstützt durch verlässliche Rahmenbedingungen und gezielte Reformen.

