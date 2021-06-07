Zum Inhalt springenBarrierefrei
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

Pogo, Lepuschitz und Luger im Interview bei Milborn

PULS 24Staffel 2Folge 13vom 07.06.2021
56 Min.Folge vom 07.06.2021

Marco Pogo, Musiker und Lokalpolitiker bei der Bierpartei, Michael Lepuschitz, Polizeigeneral bei der LPD Wien und Klaus Luger, der Bürgermeister von Linz (SPÖ), waren im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn zu Gast. Sie sprachen über das Platzverbot am Karlplatz, über Bedürfnisse von Jugendlichen, die Wahlen in Oberösterreich und Herbert Kickl als FPÖ-Chef.

