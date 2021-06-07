Pogo, Lepuschitz und Luger im Interview bei MilbornJetzt kostenlos streamen
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Folge 13: Pogo, Lepuschitz und Luger im Interview bei Milborn
56 Min.Folge vom 07.06.2021
Marco Pogo, Musiker und Lokalpolitiker bei der Bierpartei, Michael Lepuschitz, Polizeigeneral bei der LPD Wien und Klaus Luger, der Bürgermeister von Linz (SPÖ), waren im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn zu Gast. Sie sprachen über das Platzverbot am Karlplatz, über Bedürfnisse von Jugendlichen, die Wahlen in Oberösterreich und Herbert Kickl als FPÖ-Chef.
