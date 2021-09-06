Zum Inhalt springenBarrierefrei
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

Zadic, Faßmann und Gerstorfer im Interview bei Milborn

PULS 24Staffel 2Folge 17vom 06.09.2021
Zadic, Faßmann und Gerstorfer im Interview bei Milborn

56 Min.Folge vom 06.09.2021

Justizministerin Alma Zadic (Grüne), Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) und SPÖ-Oberösterreich-Spitzenkandidatin Birgit Gerstorfer sprechen bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn unter anderem über Corona und Afghanistan.

