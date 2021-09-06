Zadic, Faßmann und Gerstorfer im Interview bei MilbornJetzt kostenlos streamen
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Folge 17: Zadic, Faßmann und Gerstorfer im Interview bei Milborn
56 Min.Folge vom 06.09.2021
Justizministerin Alma Zadic (Grüne), Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) und SPÖ-Oberösterreich-Spitzenkandidatin Birgit Gerstorfer sprechen bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn unter anderem über Corona und Afghanistan.
