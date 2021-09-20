Zum Inhalt springenBarrierefrei
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

Wolf, Schramböck, Wiener und Eypeltauer im Interview bei Milborn

PULS 24Staffel 2Folge 19vom 20.09.2021
Wolf, Schramböck, Wiener und Eypeltauer im Interview bei Milborn

Folge 19: Wolf, Schramböck, Wiener und Eypeltauer im Interview bei Milborn

56 Min.Folge vom 20.09.2021

Steyr-Automotive-Chef Siegfried Wolf, Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, ÖVP, die EU-Abgeordnete der Grünen Sarah Wiener und NEOS-OÖ-Spitzenkandidat Felix Eypeltauer sind zu Gast bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn. Sie sprechen u.a. über die Corona-Maßnahmen, den Fachkräftemangel und die österreichische Wirtschaft.

