56 Min.Folge vom 20.09.2021
Steyr-Automotive-Chef Siegfried Wolf, Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, ÖVP, die EU-Abgeordnete der Grünen Sarah Wiener und NEOS-OÖ-Spitzenkandidat Felix Eypeltauer sind zu Gast bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn. Sie sprechen u.a. über die Corona-Maßnahmen, den Fachkräftemangel und die österreichische Wirtschaft.
