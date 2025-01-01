Zum Inhalt springenBarrierefrei
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

Deutsch, Hirschbrich und zu Guttenberg im Interview bei Milborn

PULS 24Staffel 4Folge 9
Deutsch, Hirschbrich und zu Guttenberg im Interview bei Milborn

Folge 9: Deutsch, Hirschbrich und zu Guttenberg im Interview bei Milborn

50 Min.

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch, der CEO von Apollo.ai, Mic Hirschbrich und Autorin Sophie zu Guttenberg im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über den Führungsstreit in der SPÖ und die Frage, wie Künstliche Intellligenz (KI) unseren Alltag beeinflusst.

