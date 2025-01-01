Deutsch, Hirschbrich und zu Guttenberg im Interview bei MilbornJetzt kostenlos streamen
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Folge 9: Deutsch, Hirschbrich und zu Guttenberg im Interview bei Milborn
50 Min.
SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch, der CEO von Apollo.ai, Mic Hirschbrich und Autorin Sophie zu Guttenberg im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über den Führungsstreit in der SPÖ und die Frage, wie Künstliche Intellligenz (KI) unseren Alltag beeinflusst.
