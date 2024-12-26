Mini Spezial: Best of 2024Jetzt kostenlos streamen
Mini Spezial
Folge 196: Mini Spezial: Best of 2024
6 Min.Folge vom 26.12.2024
Was hat ORF KIDS-Redakteurin Julia mit Baby-Tauben zu tun? Warum wird ORF KIDS-Redakteur Stefan von einer Hündin beim Filmen unterbrochen? Und wieso beißen Babykatzen und Waschbären in ORF KIDS-Mikros? Ganz viele tierische Momente hat es im letzten Jahr auf ORD KIDS gegeben. Wir zeigen euch die lustigsten Szenen in dieser "Best of-Mini Spezial". Bildquelle: ORF
