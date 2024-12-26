Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 196vom 26.12.2024
6 Min.Folge vom 26.12.2024

Was hat ORF KIDS-Redakteurin Julia mit Baby-Tauben zu tun? Warum wird ORF KIDS-Redakteur Stefan von einer Hündin beim Filmen unterbrochen? Und wieso beißen Babykatzen und Waschbären in ORF KIDS-Mikros? Ganz viele tierische Momente hat es im letzten Jahr auf ORD KIDS gegeben. Wir zeigen euch die lustigsten Szenen in dieser "Best of-Mini Spezial". Bildquelle: ORF

