Folge 217: Mini Spezial: Shelter Buddy Projekt
5 Min.Folge vom 27.04.2025
Julia schaut sich das "Shelter Buddy Projekt" an. Hier lesen Kinder in einem Tierheim ängstlichen Hunden aus Büchern vor. Die Kinder werden dadurch zum Lesen motiviert und die Hunde wiederum lernen, Vertrauen zu Menschen zu fassen. Bildquelle: ORF
