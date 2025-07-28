Mini Spezial
Folge 234: Mini Spezial: Teich
7 Min.Folge vom 28.07.2025
Welche Tiere leben in einem Teich? Wie sieht eine Zuckmückenlarve aus? Und was fressen die Kleinstlebewesen in einem Teich eigentlich? Julia besucht heute Carina und die erzählt ihr ganz viel Spannendes zum Thema Teich. Unter dem Mikroskop darf sich Julia die klitzekleinen Tiere dann ganz genau anschauen. Bildquelle: ORF
