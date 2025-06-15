Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mini Spezial: Haustier Ratte

ORF KidsStaffel 1Folge 227vom 15.06.2025
7 Min.Folge vom 15.06.2025

In dieser Mini Spezial-Haustier-Serie besucht Julia viele verschiedene Tiere und schaut sich an, welche Bedürfnisse sie als Haustiere haben. Sie zeigt, wie man mit ihnen verantwortungsvoll umgeht und warum manche beispielsweise nie alleine gehalten werden sollten. Am Ende der Sendung werden die wichtigsten Infos nochmal kompakt zusammengefasst. In der heutigen Folge geht es um Ratten. Bildquelle: ORF

