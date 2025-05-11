Mini Spezial: Songwriting CampJetzt kostenlos streamen
Mini Spezial
Folge 221: Mini Spezial: Songwriting Camp
6 Min.Folge vom 11.05.2025
Julia besucht heute ein Songwriting-Camp. Dort treffen sich Musikerinnen und Musiker, machen gemeinsam Musik und versuchen, neue Lieder zu schreiben. Julia darf ihnen dabei über die Schulter schauen und dabei sein, wenn ein Lied entsteht. Bildquelle: ORF
