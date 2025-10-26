Mini Spezial: RSO Backstage bei der GeneralprobeJetzt kostenlos streamen
Mini Spezial
Folge 238: Mini Spezial: RSO Backstage bei der Generalprobe
7 Min.Folge vom 26.10.2025
Julia wirft heute einen Blick hinter die Kulissen der Generalprobe des Radiosymphonieorchesters. Sie trifft die Moderatorin und den Moderator - Lena und Leo - und darf sie bei den Vorbereitungen begleiten. Während des Konzerts wird Julias Wissen dann noch auf die Probe gestellt. Bildquelle: ORF
