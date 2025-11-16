Mini Spezial: Designer NicolasJetzt kostenlos streamen
Mini Spezial
Folge 239: Mini Spezial: Designer Nicolas
6 Min.Folge vom 16.11.2025
In dieser Folge besucht Julia Nicolas: Er ist ein erfolgreicher Designer, hat mit 13 Jahren zu nähen begonnen und war bereits vier Mal Teil von Österreichs größter Modenschau. Er erzählt Julia, wie es dazu gekommen ist und wo ihm seine besten Ideen kommen. Außerdem gestalten sie ein altes T-Shirt um, damit es wieder öfter getragen wird. Bildquelle: ORF
