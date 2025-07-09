Mini Spezial: BauchredenJetzt kostenlos streamen
Mini Spezial
Folge 232: Mini Spezial: Bauchreden
6 Min.Folge vom 09.07.2025
Julia möchte Bauchreden lernen! Dafür trifft sie Niki - der kann das richtig gut und zeigt ihr, wie man Bauchreden am besten lernen kann. Ob Julia es selbst schafft, das erfährt ihr in der heutigen Folge von Mini Spezial. Bildquelle: ORF
