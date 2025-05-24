Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF Kids Staffel 1 Folge 224 vom 24.05.2025
In dieser Mini Spezial-Haustier-Serie besucht Julia viele verschiedene Tiere und schaut sich an, welche Bedürfnisse sie als Haustiere haben. Sie zeigt, wie man mit ihnen verantwortungsvoll umgeht und warum manche beispielsweise nie alleine gehalten werden sollten. Am Ende der Sendung werden die wichtigsten Infos nochmal kompakt zusammengefasst. In der heutigen Folge geht es um Hühner. Bildquelle: ORF

