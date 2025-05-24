Mini Spezial: Haustier HühnerJetzt kostenlos streamen
Mini Spezial
Folge 224: Mini Spezial: Haustier Hühner
8 Min.Folge vom 24.05.2025
In dieser Mini Spezial-Haustier-Serie besucht Julia viele verschiedene Tiere und schaut sich an, welche Bedürfnisse sie als Haustiere haben. Sie zeigt, wie man mit ihnen verantwortungsvoll umgeht und warum manche beispielsweise nie alleine gehalten werden sollten. Am Ende der Sendung werden die wichtigsten Infos nochmal kompakt zusammengefasst. In der heutigen Folge geht es um Hühner. Bildquelle: ORF
