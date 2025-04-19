Mini Spezial: BuchbinderinJetzt kostenlos streamen
8 Min.Folge vom 19.04.2025
Julia geht der Frage nach, wie ein Buch gebunden wird und besucht eine Buchbinderin. Dort darf sie selbst ein Buch einbinden. Und die Buchbinderin Ira zeigt ihr auch, wie man zu Hause ganz einfach selbst sein eigenes Buch binden kann. Bildquelle: ORF
