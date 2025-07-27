Mini Spezial
Folge 233: Mini Spezial: Imkerei
9 Min.Folge vom 27.07.2025
Wie kommt eigentlich der Honig ins Glas? Wie vielen Bienen leben in einem Bienenstock? Und was sind die Unterschiede zwischen der Königin, den Arbeiterinnen und den Drohnen? Das alles und noch vieles mehr erfährt Julia bei ihrem Besuch bei Imker Benno. Und sie darf sogar ihren eigenen Honig schleudern! Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mini Spezial
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0