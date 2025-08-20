Mini Spezial: Ellie 11Jetzt kostenlos streamen
Mini Spezial
Folge 236: Mini Spezial: Ellie 11
4 Min.Folge vom 20.08.2025
ORF Kids-Redaktionshündin Ellie ist eine richtige Spürnase. Dieses Mal findet sie als Hundereporterin heraus, wie Nachrichten gemacht werden. Sie darf am Ende sogar im echten ZIB Zack Mini-Studio moderieren - ein tierisches Abenteuer! Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mini Spezial
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0