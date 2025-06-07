Mini Spezial: WildtierfütterungJetzt kostenlos streamen
Mini Spezial
Folge 226: Mini Spezial: Wildtierfütterung
5 Min.Folge vom 07.06.2025
Warum muss man Wildtiere füttern? In welcher Jahreszeit ist es besonders wichtig, Futter bereit zu stellen? Und was fressen Rehe eigentlich? Diesen Fragen geht Julia heute gemeinsam mit Mia nach. Sie besuchen Max, der ihnen einige interessante Fakten zum Thema "Wildtierfütterung" erzählt. Bildquelle: ORF
