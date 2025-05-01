Mini Spezial: Dancing Stars TrainingJetzt kostenlos streamen
Mini Spezial
Folge 218: Mini Spezial: Dancing Stars Training
6 Min.Folge vom 01.05.2025
ORF KIDS-Kinderreporterin Felicia trifft für die Sendung „Mini Spezial“ Anna Strigl und Herby Stanonik beim Training. Felicia hat nicht nur viele Fragen an die beiden, sie lernt auch tanzen wie ein Dancing Star. „Wer sucht die Musik aus?“, „Können sich die Tanzprofis die Choreografie selbst aussuchen?“ und „Wie merkt sich Anna Strigl all die Schritte?“ Und wie merkt sich unsere Kinderreporterin das alles, was Tanzprofi Herby Stanonik ihr gerade beigebracht hat? Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mini Spezial
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0