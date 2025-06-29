Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 228vom 29.06.2025
7 Min.Folge vom 29.06.2025

In der "Mini Spezial"-Haustier-Serie besucht Julia viele verschiedene Tiere und schaut sich an, welche Bedürfnisse sie als Haustiere haben. Sie zeigt, wie man mit ihnen verantwortungsvoll umgeht und warum manche beispielsweise nie alleine gehalten werden sollten. Am Ende der Sendung werden die wichtigsten Infos nochmal kompakt zusammengefasst. In dieser Ausgabe geht es um Hunde. Bildquelle: ORF

