Mister Paper: Mister Paper malt
Mister Paper Staffel 1
Folge 15: Mister Paper: Mister Paper malt
5 Min.Folge vom 06.08.2025
Mister Papers Katze hat einfach das Gemälde ihres Herrchens zerstört, indem sie über die noch feuchte Farbe spaziert ist. Doch Mister Paper weiß sich zu helfen. Mit seiner Schere zaubert er aus dem misslungenen Bild ein neues, farbenprächtiges Kunstwerk. Bildquelle: ORF/Global Screen/Mockingbird Productions
