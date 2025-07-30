Mister Paper: Mister Paper ist krankJetzt kostenlos streamen
Mister Paper Staffel 1
Folge 4: Mister Paper: Mister Paper ist krank
5 Min.Folge vom 30.07.2025
Den armen Mister Paper hat es erwischt! Er ist krank und muss das Bett hüten. Leider kann er sich nicht selbst behandeln und eine Kur für seine Leiden finden. Zum Glück hilft ihm seine treue Katze dabei, einen fähigen Doktor herbeizuholen. Bildquelle: ORF/Global Screen/Mockingbird Productions/
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