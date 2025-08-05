Mister Paper: Mister Paper und die AussichtJetzt kostenlos streamen
Mister Paper Staffel 1
Folge 14: Mister Paper: Mister Paper und die Aussicht
5 Min.Folge vom 05.08.2025
Mister Paper findet die Aussicht aus seinem Fenster eher langweilig. Nichts als Gras gibt es zu sehen! Also nimmt er Schere und Papier zur Hand und bastelt sich daraus so manche Sehenswürdigkeit. Es wird erst aufgehört, wenn eine ganze Stadt am Horizont sichtbar ist! Bildquelle: ORF/Global Screen/Mockingbird Productions/
