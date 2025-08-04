Mister Paper: Mister Paper sucht seine KatzeJetzt kostenlos streamen
Mister Paper Staffel 1
Folge 12: Mister Paper: Mister Paper sucht seine Katze
5 Min.Folge vom 04.08.2025
Mister Papers Katze ist weg! Sofort macht er sich auf die Suche nach dem Tier. Zum Glück findet er sie recht bald im nahegelegenen Wald, doch sie sitzt auf einem hohen Baum fest. Wird Mister Paper seine geliebte Katze von dem Baum retten können? Bildquelle: ORF/Global Screen/Mockingbird Productions
