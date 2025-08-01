Mister Paper: Mister Paper macht PicknickJetzt kostenlos streamen
Mister Paper Staffel 1
Folge 8: Mister Paper: Mister Paper macht Picknick
5 Min.Folge vom 01.08.2025
Weil heute schönes Wetter ist, entschließt sich Mister Paper dazu, einen Ausflug zu machen. Schnell ist der Picknickkorb zurechtgemacht, doch bevor es losgehen kann, muss noch ein Transportmittel her. Also bastelt sich Mister Paper ein Fahrrad, doch das Radfahren erweist sich als anstrengender als zuerst gedacht. Bildquelle: ORF/Global Screen/Mockingbird Productions/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mister Paper Staffel 1
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0