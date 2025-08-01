Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mister Paper Staffel 1

Mister Paper: Mister Paper macht Picknick

ORF KidsStaffel 1Folge 8vom 01.08.2025
Mister Paper: Mister Paper macht Picknick

Mister Paper: Mister Paper macht PicknickJetzt kostenlos streamen

Mister Paper Staffel 1

Folge 8: Mister Paper: Mister Paper macht Picknick

5 Min.Folge vom 01.08.2025

Weil heute schönes Wetter ist, entschließt sich Mister Paper dazu, einen Ausflug zu machen. Schnell ist der Picknickkorb zurechtgemacht, doch bevor es losgehen kann, muss noch ein Transportmittel her. Also bastelt sich Mister Paper ein Fahrrad, doch das Radfahren erweist sich als anstrengender als zuerst gedacht. Bildquelle: ORF/Global Screen/Mockingbird Productions/

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Mister Paper Staffel 1
ORF Kids
Mister Paper Staffel 1

Mister Paper Staffel 1

Alle 1 Staffeln und Folgen