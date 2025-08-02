Mister Paper: Mister Paper geht ans MeerJetzt kostenlos streamen
Mister Paper Staffel 1
Folge 10: Mister Paper: Mister Paper geht ans Meer
5 Min.Folge vom 02.08.2025
Heute möchte Mister Paper einen Ausflug ans Meer machen. Nichts leichter als das! Mit ein paar Scherenschnitten bastelt Mister Paper eine traumhafte Strandlandschaft herbei. Nun steht einem entspannten Nachmittag mit Sonnenbaden, Sandburgenbauen und Angeln nichts mehr im Wege! Bildquelle: ORF/Global Screen/Mockingbird Productions/
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