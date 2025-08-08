Mister Paper: Mister Paper und sein DoppelgängerJetzt kostenlos streamen
Mister Paper Staffel 1
Folge 20: Mister Paper: Mister Paper und sein Doppelgänger
5 Min.Folge vom 08.08.2025
Mister Paper bastelt sich einen Zwilling, der ihm bis auf die Glatze gleicht. Zuerst hat er mit seinem neuen Gefährten viel Spaß, aber nach und nach wird ihm sein Doppelgänger doch lästig. Wie kann Mister Paper ihn nur wieder loswerden? Bildquelle: ORF/Global Screen/Mockingbird Productions/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mister Paper Staffel 1
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0