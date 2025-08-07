Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mister Paper Staffel 1

Mister Paper: Mister Paper und der Sturm

ORF KidsStaffel 1Folge 18vom 07.08.2025
Mister Paper: Mister Paper und der Sturm

Mister Paper Staffel 1

Folge 18: Mister Paper: Mister Paper und der Sturm

5 Min.Folge vom 07.08.2025

Mister Paper möchte sich gerade in seinem Schaukelstuhl entspannen, da zieht plötzlich ein heftiger Sturm auf. Schnell bringt er sich und seine Katze in Sicherheit, doch der Sturm richtet einen großen Schaden an seinem Haus an. Aber mit seinen Bastelkünsten kann Mister Paper alles wieder richten. Bildquelle: ORF/Global Screen/Mockingbird Productions/

