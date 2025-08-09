Mister Paper: Mister Paper verläuft sichJetzt kostenlos streamen
Mister Paper Staffel 1
Folge 21: Mister Paper: Mister Paper verläuft sich
5 Min.Folge vom 09.08.2025
Mister Paper macht einen ausgiebigen Spaziergang mit seiner Katze. Unterwegs dekoriert er die Landschaft neu, doch als er sich auf den Nachhauseweg machen will, muss er feststellen, dass er sich verlaufen hat. Ob Mister Paper und seine Katze noch heimkommen, bevor es dunkel wird? Bildquelle: ORF/Global Screen/Mockingbird Productions/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mister Paper Staffel 1
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0