Mister Paper: Mister Paper erschrickt sichJetzt kostenlos streamen
Mister Paper Staffel 1
Folge 6: Mister Paper: Mister Paper erschrickt sich
5 Min.Folge vom 31.07.2025
Bei Mister Paper ist Frühjahrsputz angesagt. Er reinigt alle Räume seines Hauses und will auch das Wohnzimmer hübsch dekorieren. Beim Basteln von neuen Blumen passiert jedoch ein Missgeschick und ein freches kleines Papier-Ungeheuer treibt nun sein Unwesen in Mister Papers Heim. Wie kann er den lästigen Racker nur wieder loswerden? Bildquelle: ORF/Global Screen/Mockingbird Productions/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mister Paper Staffel 1
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0