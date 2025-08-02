Mister Paper: Mister Paper vermisst seine SchereJetzt kostenlos streamen
Mister Paper Staffel 1
Folge 9: Mister Paper: Mister Paper vermisst seine Schere
5 Min.Folge vom 02.08.2025
Beim Fensterputzen fällt Mister Papers Schere in einen tiefen Brunnen. Nun ist guter Rat teuer, denn ohne seine Schere kann er keine Gegenstände und Hilfsmittel mehr zurechtbasteln. Werden Mister Paper und seine Katze es dennoch schaffen, die wertvolle Schere zurückzubekommen? Bildquelle: ORF/Global Screen/Mockingbird Productions/
