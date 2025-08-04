Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mister Paper Staffel 1

Mister Paper: Mister Paper als Gärtner

ORF KidsStaffel 1Folge 11vom 04.08.2025
Mister Paper: Mister Paper als Gärtner

5 Min.Folge vom 04.08.2025

Mister Paper möchte sich als Gärtner versuchen. Er bastelt sich eine Schaufel zurecht und legt ein vor seinem Haus ein kleines Beet an. Aber die Pflanzen wachsen nicht so schnell, wie Mister Paper sich das wünscht. Aber mit seinem Erfindungsreichtum findet er dafür bald, eine kreative Lösung. Bildquelle: ORF/Global Screen/Mockingbird Productions

