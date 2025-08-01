Mister Paper: Mister Paper möchte MilchJetzt kostenlos streamen
Mister Paper Staffel 1
Folge 7: Mister Paper: Mister Paper möchte Milch
5 Min.Folge vom 01.08.2025
Mister Paper ist die Milch ausgegangen. Dabei braucht er unbedingt welche, um seine Katze zu füttern und seinen Kaffee zu verfeinern. Kurzerhand schnipselt er sich eine Kuh zurecht, die ihm die Milch liefern soll. Aber das Tier ist gar nicht so leicht zu bändigen. Bildquelle: ORF/Global Screen/Mockingbird Productions/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mister Paper Staffel 1
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0