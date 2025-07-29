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Mister Paper Staffel 1

Mister Paper: Mister Paper geht spazieren

ORF KidsStaffel 1Folge 1vom 29.07.2025
Mister Paper: Mister Paper geht spazieren

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Mister Paper Staffel 1

Folge 1: Mister Paper: Mister Paper geht spazieren

5 Min.Folge vom 29.07.2025

An einem sonnigen Sommertag möchte Mister Paper mit seiner Katze einen Spaziergang machen. Doch das freche Tier hat andere Pläne und interessiert sich mehr für die Vogeljagd! Um nicht alleine spazieren gehen zu müssen bastelt sich Mister Paper kurzerhand einen anderen vierbeinigen Begleiter. Bildquelle: ORF/Global Screen/Mockingbird Productions/

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